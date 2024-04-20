На кременской участок прибыло пополнение операторов БПЛА спецназа «Ахмат»

На кременской участок фронта прибыло пополнение операторов БПЛА спецназа «Ахмат»

На кременской участок фронта прибыло пополнение операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) спецназа «Ахмат». Об этом РИА Новости сообщил боец-инструктор группы «Аида» отряда «Охотник».

«Сейчас мы создаем условия, чтобы они быстрее научились и уже начали работу на передовой. Ландшафт такой же, условия максимально приближенные к реальным», — заявил собеседник.

Боец сказал, что операторы обучаются как работе с дронами различных типов, так и их использованию в разных погодных условиях. Кроме того, обучение учитывает специфику местности, в которой применяются различные БПЛА. «На полеты уходит, чтобы были хорошие навыки, порядка двух недель, попутно занимаемся по технической части», — уточнил инструктор.

В марте командир отряда БПЛА с позывным Спасатель в беседе с агентством допустил, что беспилотная авиация в скором времени может стать отдельным родом войск.

В том же месяце генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что в Российской армии ожидается расширение перечня военно-учетных специальностей (ВУС). По его информации, среди прочих в войсках может появиться такая военная профессия, как «Оператор FPV-дронов». Эксперт пояснил, что сейчас существует всего одна, общая ВУС «Оператор БПЛА», однако она была введена давно и не учитывает современные тенденции.