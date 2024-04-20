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13:58, 20 апреля 2024Россия

На кременской участок прибыло пополнение операторов БПЛА спецназа «Ахмат»

На кременской участок фронта прибыло пополнение операторов БПЛА спецназа «Ахмат»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На кременской участок фронта прибыло пополнение операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) спецназа «Ахмат». Об этом РИА Новости сообщил боец-инструктор группы «Аида» отряда «Охотник».

«Сейчас мы создаем условия, чтобы они быстрее научились и уже начали работу на передовой. Ландшафт такой же, условия максимально приближенные к реальным», — заявил собеседник.

Боец сказал, что операторы обучаются как работе с дронами различных типов, так и их использованию в разных погодных условиях. Кроме того, обучение учитывает специфику местности, в которой применяются различные БПЛА. «На полеты уходит, чтобы были хорошие навыки, порядка двух недель, попутно занимаемся по технической части», — уточнил инструктор.

В марте командир отряда БПЛА с позывным Спасатель в беседе с агентством допустил, что беспилотная авиация в скором времени может стать отдельным родом войск.

В том же месяце генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что в Российской армии ожидается расширение перечня военно-учетных специальностей (ВУС). По его информации, среди прочих в войсках может появиться такая военная профессия, как «Оператор FPV-дронов». Эксперт пояснил, что сейчас существует всего одна, общая ВУС «Оператор БПЛА», однако она была введена давно и не учитывает современные тенденции.

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      Иван Потапов
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