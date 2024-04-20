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11:23, 20 апреля 2024Наука и техника

На полигонах ВС РФ создадут поля для отработки противодействия БПЛА

На полигонах ВС РФ до 1 июня создадут поля для отработки противодействия БПЛА

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На всех полигонах Вооруженных сил России (ВС РФ) до 1 июня планируется создать учебно-тактические поля для отработки навыков противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), доложил министру обороны России Сергею Шойгу его заместитель Юнус-Бек Евкуров. Об этом со ссылкой на Минобороны России (МО РФ) сообщает «Интерфакс».

Для отработки навыков борьбы с БПЛА будут использоваться российские образцы стрелкового оружия, созданные с участием снайперов из зоны специальной военной операции (СВО).

Согласно МО РФ, российские штурмовые подразделения будут обеспечены специальным стрелковым оружием для борьбы с FPV-дронами.

Ранее Шойгу поручил организовать дополнительные поставки систем защиты танков в зону СВО. Согласно данным Минобороны, в настоящее время российские танки Т-80БВМ, направляемые в зону СВО, начали получать комплекс маскировки «Накидка» и защитный козырек уже на конвейере.

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      Иван Потапов
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