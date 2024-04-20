Российских штурмовиков обеспечат оружием для борьбы с FPV-дронами

Шойгу поставил задачу обеспечить штурмовиков оружием для уничтожения FPV-дронов

Российские штурмовые подразделения будут обеспечены специальным стрелковым оружием для борьбы с FPV-дронами. Об этом сообщило в Telegram-канале Министерство обороны России.

Глава Минобороны Сергей Шойгу посетил полигон Московского военного округа, где ему представили стрелковое оружие и перспективные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Он заслушал доклад, в котором указывалось, что до 1 июня на всех полигонах Вооруженных сил России будут созданы учебно-тактические поля для отработки навыков противодействия БПЛА противника с использованием образцов представленного оружия.

«Генерал армии Сергей Шойгу поставил задачу обеспечить штурмовые группы данными образцами вооружения для эффективного уничтожения FPV-дронов противника», — отмечается в сообщении.

Ранее Сергей Шойгу поручил организовать дополнительные поставки систем защиты танков в зону специальной военной операции (СВО). Согласно данным Минобороны, в настоящее время российские танки Т-80БВМ, направляемые в зону СВО, начали получать комплекс маскировки «Накидка» и защитный козырек уже на конвейере.