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04:33, 20 апреля 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении порта Южный под Одессой

Мининфраструктуры: два терминала порта Южный под Одессой получили повреждения
СюжетРоссийские войска

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В порту Южный под Одессой два терминала получили повреждения. Об этом сообщило Мининфраструктуры Украины в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В ведомстве указали, что данные терминалы специализируются на перевалке сельскохозяйственной продукции.

Днем 19 апреля глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщал, что российские войска нанесли по городу ракетный удар. В результате в Одессе была повреждена припортовая инфраструктура.

Ранее полковник Лоуренс Уилкерсон предупредил, что российские военные побеждают на поле боя. По его словам, Москва может получить больше территорий, чем планировала изначально, включая Одессу.

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      Марина Совина
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