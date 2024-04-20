На Украине сообщили о повреждении порта Южный под Одессой

Мининфраструктуры: два терминала порта Южный под Одессой получили повреждения

В порту Южный под Одессой два терминала получили повреждения. Об этом сообщило Мининфраструктуры Украины в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В ведомстве указали, что данные терминалы специализируются на перевалке сельскохозяйственной продукции.

Днем 19 апреля глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщал, что российские войска нанесли по городу ракетный удар. В результате в Одессе была повреждена припортовая инфраструктура.

Ранее полковник Лоуренс Уилкерсон предупредил, что российские военные побеждают на поле боя. По его словам, Москва может получить больше территорий, чем планировала изначально, включая Одессу.