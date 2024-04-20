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17:59, 20 апреля 2024Мир

На Западе рассказали об утроенном ВС России кошмаре для ВСУ

Меркурис: ВС России уничтожили несколько МиГ-27 и систем С-300 ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

За последнее время Вооруженные силы (ВС) России уничтожили несколько истребителей и систем противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский эксперт Александр Меркурис.

По его словам, украинские истребители вылетали с авиабазы под Днепропетровском. «Вероятнее всего, было уничтожено четыре Миг-29. Это часть российской стратегии на передовой, в рамках которой они сводят на нет ударные возможности ВСУ», — сказал западный специалист.

Меркурис добавил, что минувшей ночью ВС России устроили ВСУ настоящий кошмар, уничтожив четыре пусковых установки С-300.

Ранее аналитик рассказал, что элитная 47-я механизированная бригада ВСУ, которая в настоящий момент располагается в Донбассе, оказалась в тяжелом положении, поскольку, по его словам, украинские военные находятся «в шаге от окружения» российскими войсками.

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      Иван Потапов
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