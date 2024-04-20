Разработчик рассказал об эффективности «мангалов» на танках

Разработчик: над российскими «мангалами» на танках зря смеялись

Над российскими противодроновыми козырьками на танках — «мангалами» — зря смеялись, поскольку атака Израиля на ХАМАС в 2023 году показала их эффективность. Об этом РИА Новости рассказал разработчик устанавливаемой на российскую бронетехнику системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волнорез» Станислав.

«У Израиля много комплексов для борьбы с БПЛА, в том числе антидроновых ружей, но вот на бронетехнике ничего не стояло. В итоге ЦАХАЛ был вынужден спешно устанавливать на танки "козырьки", также известные в народе как "мангалы", из-за которых в свое время над нами все смеялись, и совершенно зря, как показала история», — сказал специалист.

По его словам, полгода назад у Израиля не было модульной системы наподобие российского «Волнореза», в результате чего израильские танки легко уничтожались недорогими дронами.

Ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» объяснил появление доработанных «царь-танков» в зоне специальной военной операции (СВО) необходимостью совершенствования из-за улучшения средств поражения.

В том же месяце Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что в зоне СВО заметили российский танк Т-72 с необычным антидроновым козырьком, который называют «мангалом».