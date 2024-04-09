В зоне СВО заметили танк с «царь-мангалом»

В зоне СВО заметили танк Т-72 с необычным антидроновым козырьком

Российский танк с необычным антидроновым козырьком, который называют «мангалом», заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На машину с «царь-мангалом» обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

Танк получил сплошной козырек, который защищает крышу корпуса и башни, а также борта машины. Кроме того, конструкция прикрывает участки кормы и ходовой части Т-72. Дополнительно машину оснастили колейным минным тралом КМТ-6.

Чаще в зоне СВО бронетехнику оснащают козырьками меньшей площади, которые прикрывают башню и часть корпуса бронетехники. Такие конструкции защищают машины от ударов дронов-камикадзе и сбрасываемых с квадрокоптеров боеприпасов.

Ранее в апреле в Минобороны России сообщили, что специалисты системы материально-технического обеспечения вооруженных сил оснастили защитой от дронов в зоне СВО более 1,3 тысячи единиц бронетехники в 2023 году.

В том же месяце стало известно, что российские танкисты повысили защищенность танка Т-72Б3, установив козырек с шестью блоками динамической защиты над люком механика-водителя.