Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:03, 20 апреля 2024Забота о себе

Россиян призвали отказаться от особо приготовленных блюд

Химик Юрова призвала россиян отказаться от блюд с подгоревшей корочкой

Фото: Andrew Valdivia / Unsplash

Ради здоровья необходимо отказаться от употребления блюд с подгоревшей корочкой, призвала старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Наталья Юрова. В комментарии для NEWS.ru специалист предупредила о вреде подобной особо приготовленной пищи.

По словам Юровой, все блюда с поджаренной или подгоревшей корочкой содержат канцерогены. И, вопреки распространенному мнению, корочка это не обычный углерод, а настоящий яд.

Канцерогены образовывающиеся в пережаренной пище, будь то мясо или овощи, вредят здоровью, продолжила химик. Из-за них происходят сбои в обмене веществ, могут начаться аутоиммунные процессы. К тому же давно доказано, что канцерогены увеличивают риск развития опухолей.

От подгоревшей пищи нужно отказываться, так как канцерогены из корки попадают в весь продукт

Также Юрова рассказала, что канцерогены образуются в маслах при сильном нагреве и кипении. Под действием кислорода в масле начинается распад витаминов, а затем происходят окисление и полимеризация.

Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината» Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
10 октября 2021

Ранее диетолог Наталья Денисова призвала гипертоников есть картофель, болгарский перец, петрушку и свеклу. По ее словам, эти продукты помогают нормализовать артериальное давление.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил об усталости Украины от конфликта

      Напавшими на украинских полицейских оказались служившие в ВСУ отец и сын

      Россиян призвали отказаться от особо приготовленных блюд

      На Западе рассказали об утроенном ВС России кошмаре для ВСУ

      Конгресс США начал рассматривать законопроекты о помощи Украине

      Главнокомандующий ВМФ России прибыл в Китай

      В Орске вернули электричество в освобожденные от воды дома

      В Одесской области прогремели взрывы

      В кадетском корпусе московской школы массово отравились дети

      Актер фильма «Не бойся, я с тобой!» умер в 48 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше