Российские средства ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб Hammer

Минобороны: российские средства ПВО сбили Су-25 ВСУ, 213 БПЛА и 5 бомб Hammer

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять управляемых авиационных бомб Hammer французского производства. Об этом в субботу, 20 апреля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, также были поражены 213 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и украинский военный самолет Су-25.

Ранее в этот же день Минобороны доложило о пресечении попытки атаки украинского беспилотника самолетного типа по объектам в России. Дрон был уничтожен средствами ПВО над территорией Белгородской области.