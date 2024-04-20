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13:43, 20 апреля 2024Россия

Российские средства ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб Hammer

Минобороны: российские средства ПВО сбили Су-25 ВСУ, 213 БПЛА и 5 бомб Hammer

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять управляемых авиационных бомб Hammer французского производства. Об этом в субботу, 20 апреля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, также были поражены 213 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и украинский военный самолет Су-25.

Ранее в этот же день Минобороны доложило о пресечении попытки атаки украинского беспилотника самолетного типа по объектам в России. Дрон был уничтожен средствами ПВО над территорией Белгородской области.

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