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19:20, 20 апреля 2024Россия

Стали известны подробности расправы российского общественника над женой

Baza: общественник из Твери после расправы над женой сам попал в больницу

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Экс-кандидат в депутаты и общественник из Твери Евгений Никольский после расправы над женой сам попал в больницу. Стали известны подробности преступления, о них сообщает Baza.

Утром 20 апреля Никольский, проживающий в Тверской области, в социальных сетях признался, что расправился над своей 36-летней женой Екатериной. Известно, что преступление Никольский совершил около школы в селе Емельяново. Из-за ревности он стал ругаться с супругой, а вскоре ударил ее ножом в шею.

Свидетелем преступления стал брат Екатерины, он пытался помешать Никольскому и оказать помощь пострадавшей. Но когда понял, что не справляется, несколько раз ударил преступника домкратом. Никольский оказался в реанимации областной больницы.

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      Вера Владзиевская
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