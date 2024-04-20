Стали известны подробности расправы российского общественника над женой

Baza: общественник из Твери после расправы над женой сам попал в больницу

Экс-кандидат в депутаты и общественник из Твери Евгений Никольский после расправы над женой сам попал в больницу. Стали известны подробности преступления, о них сообщает Baza.

Утром 20 апреля Никольский, проживающий в Тверской области, в социальных сетях признался, что расправился над своей 36-летней женой Екатериной. Известно, что преступление Никольский совершил около школы в селе Емельяново. Из-за ревности он стал ругаться с супругой, а вскоре ударил ее ножом в шею.

Свидетелем преступления стал брат Екатерины, он пытался помешать Никольскому и оказать помощь пострадавшей. Но когда понял, что не справляется, несколько раз ударил преступника домкратом. Никольский оказался в реанимации областной больницы.

Ранее житель Донецка забил молотком приятеля. Нападавший завернул друга в ковер и вынес в хозяйственную постройку рядом с домом.