Житель Донецка забил молотком приятеля и попал в СИЗО

В ДНР задержали мужчину, убившего молотком друга и завернувшего его тело в ковер

В Донецке задержали местного жителя, расправившегося со знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Донецкой народной республике.

По данным ведомства, в марте обвиняемый выпивал в квартире с приятелем. Они поссорились, тогда мужчина схватил молоток и несколько раз ударил потерпевшего по голове. Тот не выжил. Тогда нападавший завернул друга в ковер и вынес в хозяйственную постройку рядом с домом.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и установили личность злоумышленника. Сейчас он находится в СИЗО. Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе суд приговорил к 1,5 года лишения свободы 19-летнего юношу, избившего 57-летнего дядю.