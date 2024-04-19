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09:35, 19 апреля 2024Силовые структуры

В российском регионе племянник избил канистрой дядю и получил 1,5 года колонии

В ЯНАО на 1,5 года осудили юношу, избившего дядю металлической канистрой

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) суд приговорил к 1,5 года лишения свободы 19-летнего юношу, избившего 57-летнего дядю. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») Уголовного кодекса РФ и будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, 7 июня 2023 года в полицию обратились жители Гыданской тундры и рассказали, что около жилой балки нашли соседа без признаков жизни. Следователи выяснили, что к пострадавшему 4 июня приезжал племянник. Они выпивали и поссорились. Тогда юноша жестко избил родственника руками, ногами и металлической канистрой. После этого осужденный оставил дядю лежать без сознания на земле, а сам уехал в стойбище. Мужчина не выжил из-за переохлаждения организма.

Ранее стало известно, что в Мурманской области суд рассмотрит дело 24-летнего мужчины, избившего до смерти 52-летнего незнакомца за неопрятный внешний вид.

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      Екатерина Кашурникова
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