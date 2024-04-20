В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, попытка Киева совершить атаку была пресечена в субботу, 20 апреля, около 21.50 по московскому времени.

Ранее силы ПВО обнаружили и сбили несколько беспилотников в Калужской области. Дроны были уничтожены в Жуковском районе. Обломки БПЛА упали в стороне от населенных пунктов, жертв и разрушений нет.

17 апреля сообщалось, что Мордовию второй раз с начала спецоперации пытался атаковать украинский беспилотник. Он был сбит российскими системами ПВО.