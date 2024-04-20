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23:21, 20 апреля 2024Россия

В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, попытка Киева совершить атаку была пресечена в субботу, 20 апреля, около 21.50 по московскому времени.

Ранее силы ПВО обнаружили и сбили несколько беспилотников в Калужской области. Дроны были уничтожены в Жуковском районе. Обломки БПЛА упали в стороне от населенных пунктов, жертв и разрушений нет.

17 апреля сообщалось, что Мордовию второй раз с начала спецоперации пытался атаковать украинский беспилотник. Он был сбит российскими системами ПВО.

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      Марина Совина
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