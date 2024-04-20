В Дагестане задержали пособницу террориста-диверсанта. Десять лет назад он вместе с бандой обезглавил полковника МВД

В Дагестане задержали пособницу боевика Шаляпина, обезглавившего полковника МВД

В Дагестане силовики задержали пособницу террориста-диверсанта Олега Шаляпина, который вместе с тремя другими членами банды десять лет назад, в июле 2014 года, жестоко убил полковника МВД в отставке Айтемира Салимгереева.

По данным Telegram-канала Shot, задержанную зовут Липа М., ей 48 лет. Женщину обвиняют в участии в незаконном вооруженном формировании с 2014 по 2015 год. По версии следствия, в этот период она снабжала продуктами главаря террористической группировки «Кизилюртовская» Шаляпина.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Члены банды обезглавили полковника МВД

В июле 2014 года в Кизилюрте четверо членов банды организовали нападение на Салимгереева. Террористы-диверсанты вломились в дом офицера в городе Кизилюрте и после пыток обезглавили его на глазах у сына, после чего скрылись. Боевики были уничтожены в ходе проведения различных контртеррористических операций.

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Главарь банды был ликвидирован в феврале 2015 года во время спецоперации в селе Нечаевка Кизилюртовского района. В начале мая того же года в Кизилюрте при проверке документов совершил самоубийство еще один активный член кизилюртовской бандгруппы — Шамиль Абдулхаликов.

По словам представителя МВД республики, Абдулхаликов находился в федеральном розыске с 2012 года. Его искали не только за убийство Салимгереева, но и за расправу над религиозными деятелями, а также за нападение на сотрудников правоохранительных органов.

В марте в ходе КТО в Дагестане задержали троих террористов

31 марта 2024 года в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане задержали троих мужчин, которые планировали совершить террористические акты.

Вооруженные люди, причастные к терроризму, были заблокированы в квартирах в Махачкале и Каспийске. При обыске в квартире у боевиков обнаружили автоматическое оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что террористов удалось обнаружить и поймать в том числе благодаря усиленным мерам безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

