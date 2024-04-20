«Общественное»: в подконтрольном Украине Запорожье произошла серия взрывов

В подконтрольном Украине городе Запорожье произошла серия взрывов, об этом сообщило издание «Общественное» в Telegram-канале.

«В Запорожье раздался повторный звук взрыва», — отмечалось в публикации. Еще один взрыв был слышен через несколько минут, указали корреспонденты.

Командование Воздушных сил ВСУ предупредило население об угрозе ударов авиации. В регионе действовала воздушная тревога.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигналы также звучали в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Ранее взрывы произошли в Конотопе Сумской области и в Сумах. Воздушная тревога объявлялась в Киеве и Киевской области, а также в 14 областях на севере, западе и в центре республики.