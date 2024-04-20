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16:17, 20 апреля 2024Бывший СССР

В Раде задумали ввести военную цензуру на Украине

Депутат Рады Потураев: на Украине следует ввести военную цензуру

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

На Украине следует ввести военную цензуру, которая бы позволила обеспечить власти необходимыми полномочиями. С таким предложением выступил Глава комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я, как глава комитета, вынужден задумываться в том числе и про военную цензуру. Потому что военная цензура — это же не только контентные ограничения, это еще и дополнительные полномочия», — заявил украинский парламентарий.

По мнению главы комитета, необходимые полномочия позволят найти людей, которые пишут о коррупции в военкоматах — территориальных центрах комплектования (ТЦК), тем самым подрывая работу госаппарата.

Ранее агентство со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщило, что в Днепропетровской области Украины сотрудники ТЦК похитили на улице мужчину.

Также в апреле издание «Страна.ua» со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что в Киеве в розыск объявили более пяти тысяч уклонистов по запросу ТЦК.

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      Иван Потапов
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