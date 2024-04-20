В реках еще одного российского города резко повысился уровень воды из-за осадков

Кузнецов: в реках Новокузнецка из-за осадков резко повысился уровень воды

Из-за большого числа осадков в реках Новокузнецка резко повысился уровень воды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Сергей Кузнецов.

По его словам, 20 апреля прогнозируется значительный рост уровня воды на городских реках, в том числе возможно достижение опасных отметок. В частности, в 08:00 московского времени уровень воды в реке Томь составил 590 сантиметров (40 сантиметров до опасного уровня), а в реке Томь (Абашево) — 607 сантиметров (23 сантиметра до опасного).

Кузнецов добавил, что все службы приведены в режим повышенной готовности. Глава города призвал жителей не рисковать и проявить бдительность.

11 апреля представительница мэрии Новокузнецка сообщила РИА Новости, что уровень воды в реке Томи в городе приблизился к критической отметке.

