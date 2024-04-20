Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:02, 20 апреля 2024Россия

В реках еще одного российского города резко повысился уровень воды из-за осадков

Кузнецов: в реках Новокузнецка из-за осадков резко повысился уровень воды

Фото: Ярослав Беляев / ТАСС

Из-за большого числа осадков в реках Новокузнецка резко повысился уровень воды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Сергей Кузнецов.

По его словам, 20 апреля прогнозируется значительный рост уровня воды на городских реках, в том числе возможно достижение опасных отметок. В частности, в 08:00 московского времени уровень воды в реке Томь составил 590 сантиметров (40 сантиметров до опасного уровня), а в реке Томь (Абашево) — 607 сантиметров (23 сантиметра до опасного).

Кузнецов добавил, что все службы приведены в режим повышенной готовности. Глава города призвал жителей не рисковать и проявить бдительность.

11 апреля представительница мэрии Новокузнецка сообщила РИА Новости, что уровень воды в реке Томи в городе приблизился к критической отметке.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Нигер выгнал военных США из страны после появления там россиян

      В Запорожье заявили о повреждении объекта инфраструктуры

      В Госдуме заявили о планировании НАТО ударов по России

      Разработчик рассказал об эффективности «мангалов» на танках

      Туристка сорвалась с 40-метровой скалы во время прогулки с ребенком

      «Революция открыла двери потоку иностранных слов». Объяснены изменения в русском языке при советской власти

      В реках еще одного российского города резко повысился уровень воды из-за осадков

      У вице-президента Федерации бокса Ингушетии нашли оружие в машине

      В США спрогнозировали окончательный срыв переговоров Израиля и ХАМАС

      МВД захотело ускорить передачу полиции данных об электронных переводах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше