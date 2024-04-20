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13:54, 20 апреля 2024Россия

В России модернизируют систему оказания экстренной медпомощи

Путин поручил правительству усовершенствовать систему оказания экстренной помощи

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать систему оказания экстренной медицинской помощи в стране. Это требование вошло в перечень, опубликованный на сайте Кремля.

Для реализации этой задачи глава государства поручил подготовить до конца текущего года соответствующий федеральный закон. Доклад с описанием конкретных шагов необходимо будет представить до 1 июля. После этого чиновники будут отчитываться о работе раз в квартал, поясняется в документе.

Требование президента предусматривает в том числе принятие мер, направленных на развитие санитарной авиации. Кроме того, в стране необходимо усовершенствовать приемные отделения медицинских организаций за счет современного оборудования, включая реанимационное. В качестве еще одного шага названа реализация программ повышения квалификации сотрудников бригад скорой помощи.

Ранее Путин поручил правительству принять меры по развитию биотехнологий в России. Глава государства призвал кабмин оказать необходимую финансовую помощь отрасли, способной дать результаты «планетарного масштаба».

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      Анатолий Акулов
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