Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:53, 20 апреля 2024Россия

В российском регионе ввели режим воздушной опасности

Липецкий губернатор Артамонов: в регионе введен режим воздушной опасности

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил о введении на территории региона режима воздушной опасности. Соответствующее сообщение было опубликовано в его Telegram-канале.

Политик отметил, что следить за информацией об оперативной обстановке можно в официальных каналах правительства и МЧС, а также на телеканале «Липецкое время».

16 апреля в Воловском округе Липецкой области обезвредили обломки запущенного с Украины метеозонда. Тогда Артамонов поблагодарил спецслужбы за работу и сообщил, что системы обнаружения и подавления приведены в состояние готовности.

В этот же день в регионе вводили режим воздушной опасности. Его отменили вечером, спустя восемь часов с момента начала.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Дагестане задержали пособницу террориста-диверсанта. Десять лет назад он вместе с бандой обезглавил полковника МВД

      «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» в матче РПЛ

      В российском регионе ввели режим воздушной опасности

      Названы способы снять напряжение и боль в шее

      Рогов рассказал о цели удара по Запорожью

      В Британии запустили производство «самого смертоносного» танка

      Названы главные уязвимости требующихся Украине ЗРК Patriot

      Установлен новый мировой рекорд в прыжках с шестом

      Подполковник США заявил о возможном вводе американских войск на Украину

      В Северной Осетии задержан украинский шпион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше