В российском регионе ввели режим воздушной опасности

Липецкий губернатор Артамонов: в регионе введен режим воздушной опасности

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил о введении на территории региона режима воздушной опасности. Соответствующее сообщение было опубликовано в его Telegram-канале.

Политик отметил, что следить за информацией об оперативной обстановке можно в официальных каналах правительства и МЧС, а также на телеканале «Липецкое время».

16 апреля в Воловском округе Липецкой области обезвредили обломки запущенного с Украины метеозонда. Тогда Артамонов поблагодарил спецслужбы за работу и сообщил, что системы обнаружения и подавления приведены в состояние готовности.

В этот же день в регионе вводили режим воздушной опасности. Его отменили вечером, спустя восемь часов с момента начала.