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15:15, 20 апреля 2024Силовые структуры

В Северной Осетии задержан украинский шпион

В Северной Осетии задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Северной Осетии при попытке пересечь границу с Грузией из-за подозрения в шпионаже задержан гражданин Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по республике сообщает РИА Новости.

Украинец задержан на пропускном пункте Верхний Ларс. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что в Самаре ФСБ задержала двух 16-летних подростков, пытавшихся поджечь вертолет Ми-8 на военном аэродроме Кряж.

В апреле суд в Санкт-Петербурге приговорил к семи годам колонии строгого режима 76-летнего профессора местного университета и директора Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем (НИПГС) Александра Куранова, виновного в госизмене.

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      Иван Потапов
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