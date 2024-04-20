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20:47, 20 апреля 2024Мир

В США заявили о нежелании Вашингтона прийти к миру на Украине

Конгрессвумен Грин: Вашингтону не нужен мир на Украине

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Член Конгресса США Марджори Тейлор-Грин объяснила причину отсутствия мира на Украине бизнес-моделью американских властей. Ее слова приводит РИА Новости.

Конгрессвумен указала на то, что власти страны не призывают к прекращению конфликта на Украине, потому что это Вашингтону — это не нужно. «Вы никогда не услышите никого, призывающего к миру. Мир — это последнее, чего хочет Вашингтон, потому что он не вписывается его бизнес-модель», — сказала она.

По ее словам, власти США заявляют, что такой подход защищает рабочие места в стране. Тейлор-Грин назвал сложившуюся ситуацию «отвратительной бизнес-моделью».

Ранее палата представителей Конгресса США начала рассмотрение законопроектов, предполагающих выделение дополнительной помощи Украине, поддержку Израиля, Тайваня, а также ужесточение санкций против России и Ирана.

Позже стало известно, что конгрессмены приняли законопроект о конфискации активов РФ в пользу Украины.

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