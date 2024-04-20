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17:43, 20 апреля 2024Россия

В Орске вернули электричество в освобожденные от воды дома

В Орске возобновили подачу электричества в 291 многоквартирный дом

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В пострадавшем от паводка Орске вернули электричество почти в 300 жилых домов, освобожденных от воды. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации города.

Отмечается, что специалисты возобновили подачу электричества в 291 многоквартирный дом. Электроэнергия подается в дома по заявкам управляющих компаний и только в те дома, у которых не подтоплены подвальные помещения и придомовые территории, а также являются исправными внутридомовые сети, рассказали в администрации.

Ранее строительные комиссии в Орске оценили число пострадавших от наводнения домов. Уточнялось, что специалисты обследовали 1,9 тысячи домов.

Перед этим стало известно, что в Орске возникли проблемы с водоснабжением. Перебои наблюдались почти во всех районах города.

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      Олег Давыдов
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