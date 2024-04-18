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10:36, 18 апреля 2024Экономика

В Орске возникли проблемы с водоснабжением

В Орске возникли проблемы с водоснабжением из-за обесточенного водозабора

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В ночь на четверг, 18 апреля, в пострадавшем от паводка Орске Оренбургской области отключилось электроснабжение объектов Кумакского водозабора, из-за чего в городе снизилась подача воды. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Орска со ссылкой на пресс-службу компании «Росводоканал Орск».

Отмечается, что перебои наблюдались практически во всех районах города. «Существенное снижение подачи воды объясняется отсутствием электроснабжения объектов водозабора этой ночью. В данный момент электроснабжение восстанавливается», — говорится в сообщении администрации Орска.

В «Оренбургэнерго» причиной обесточивания водозабора назвали подтопление линии электропередачи Орского производственного отделения. Утром 18 апреля питание части оборудования перевели на другую линию, неисправность устраняют. На время проведения восстановительных работ жителям одного района подвезли воду в 70 емкостях объемом в тысячу литров. Помимо этого, подвоз осуществляется в больницы, детсады и другие учреждения.

Днем ранее стало известно, что Орск столкнулся с нехваткой питьевой воды по причине затопления большинства скважин. 18 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в Орске запустили основной водовод. Глава региона уточнил, что объем подаваемой воды пока снижен.

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      Полина Кислицына
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