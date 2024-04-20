Врач предупредила о потере памяти из-за популярных продуктов

Эндокринолог Павлова предупредила, что из-за фастфуда можно потерять память

Из-за увлечения фастфудом и выпечкой можно потерять память, причем этот процесс необратим, предупредила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. На связь памяти и популярных продуктов врач указала в своем Telegram-канале.

По словам доктора Павловой, ученые установили, что проблемы с запоминанием возникают у людей, которые в подростковом возрасте ели много вредной пищи — фастфуд, сладости, выпечку.

Нездоровое питание снижает уровень ацетилхолина — нейромедиатора, ответственного за обучение, возбуждение, концентрацию. При этом, продолжила доктор медицинских наук, даже если человек в более зрелом возрасте питается правильно, проблемы с памятью не решатся.

В то же время эндокринолог обратила внимание, что эксперимент проводили на крысах. Но в науке уже было множество случаев, когда то, что происходило с животными во время испытаний, позже наблюдалось и у людей. Так что, по ее словам, есть повод задуматься над своими пищевыми вредными привычками.

Ранее Зухра Павлова предупредила не толстеющих от переедания людей об опасных болезнях. Она отметила, что потеря веса при обильном питании может быть симптомом заражения паразитами.