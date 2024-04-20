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13:43, 20 апреля 2024Забота о себе

Врач предупредила о потере памяти из-за популярных продуктов

Эндокринолог Павлова предупредила, что из-за фастфуда можно потерять память

Фото: Finn Winkler / dpa / Globallookpress.com

Из-за увлечения фастфудом и выпечкой можно потерять память, причем этот процесс необратим, предупредила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. На связь памяти и популярных продуктов врач указала в своем Telegram-канале.

По словам доктора Павловой, ученые установили, что проблемы с запоминанием возникают у людей, которые в подростковом возрасте ели много вредной пищи — фастфуд, сладости, выпечку.

Нездоровое питание снижает уровень ацетилхолина — нейромедиатора, ответственного за обучение, возбуждение, концентрацию. При этом, продолжила доктор медицинских наук, даже если человек в более зрелом возрасте питается правильно, проблемы с памятью не решатся.

В то же время эндокринолог обратила внимание, что эксперимент проводили на крысах. Но в науке уже было множество случаев, когда то, что происходило с животными во время испытаний, позже наблюдалось и у людей. Так что, по ее словам, есть повод задуматься над своими пищевыми вредными привычками.

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Ранее Зухра Павлова предупредила не толстеющих от переедания людей об опасных болезнях. Она отметила, что потеря веса при обильном питании может быть симптомом заражения паразитами.

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      Вера Владзиевская
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