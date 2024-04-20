Захарова прокомментировала выделение США военной помощи Украине
Выделение США нового пакета военной помощи Киеву является прямым спонсированием террористической деятельности. Так прокомментировала принятие соответствующего законопроекта официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, решение о выделении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления. Захарова указала, что помощь Тайваню является вмешательством во внутренние дела Китая, а Израилю — прямой дорогой к эскалации обострения в регионе.
Ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Также Конгресс Соединенных Штатов на внеплановой субботней сессии принял законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.