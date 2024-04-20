Захарова прокомментировала выделение США военной помощи Украине

Захарова: выделение США военной помощи Киеву является спонсированием терроризма

Выделение США нового пакета военной помощи Киеву является прямым спонсированием террористической деятельности. Так прокомментировала принятие соответствующего законопроекта официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, решение о выделении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления. Захарова указала, что помощь Тайваню является вмешательством во внутренние дела Китая, а Израилю — прямой дорогой к эскалации обострения в регионе.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Также Конгресс Соединенных Штатов на внеплановой субботней сессии принял законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.