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21:50, 20 апреля 2024Мир

Захарова прокомментировала выделение США военной помощи Украине

Захарова: выделение США военной помощи Киеву является спонсированием терроризма
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Выделение США нового пакета военной помощи Киеву является прямым спонсированием террористической деятельности. Так прокомментировала принятие соответствующего законопроекта официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, решение о выделении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления. Захарова указала, что помощь Тайваню является вмешательством во внутренние дела Китая, а Израилю — прямой дорогой к эскалации обострения в регионе.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Также Конгресс Соединенных Штатов на внеплановой субботней сессии принял законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.

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      Марина Совина
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