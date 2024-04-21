Дубль Месси помог «Интеру Майами» выиграть матч в MLS

Дубль Лионеля Месси помог «Интеру Майами» выиграть у «Нэшвилла» матч в MLS

«Интер Майами» на своем поле обыграл «Нэшвилл» в матче Главной лиги футбола (MLS). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 21 апреля, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Победить им помог дубль Лионеля Месси, а также гол Серхио Бускетса. Еще один мяч в свои ворота забил защитник «Интера» Франко Негри.

Команда Месси прервала серию из трех матчей без побед. В активе клуба из Майами 18 очков, он возглавляет Восточную конференцию MLS. «Нэшвилл» в той же конференции находится на предпоследнем, 14-м месте.

Месси в нынешнем сезоне провел шесть матчей в чемпионате. Он забил семь мячей и сделал три голевые передачи.