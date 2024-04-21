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11:56, 21 апреля 2024Спорт

Ферстаппен выиграл Гран-при Китая «Формулы-1»

Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Китая «Формулы-1»

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Нидерладнский пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Китая «Формулы-1». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в воскресенье, 21 апреля, на Международном автодроме в Шанхае. Второе время показал британский пилот McLaren Ландо Норрис, проигравший победителю больше 13 секунд. На третьем месте финишировал партнер Ферстаппена по команде Серхио Перес — он уступил голландцу больше 18 секунд.

Следующий этап «Формулы-1» состоится в Майами, США. Соревнования пройдут с 3 по 5 мая.

Ферстапеен выиграл четвертую гонку из пяти проведенных в нынешнем сезоне. Он уверенно возглавляет личный зачет пилотов «Формулы-1».

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      Алексей Гусев
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