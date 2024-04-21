На Украине задержали открывших огонь по полицейским военнослужащих ВСУ

Нацполиция Украины: застрелившие полицейского в Виннице военные ВСУ задержаны

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), открывшие огонь по полицейским на блокпосту в Винницкой области, задержаны. Об этом сообщается в Telegram-канале Национальной полиции.

Уточняется, что мужчин задержали в Одесской области, им грозит пожизненное заключение.

«Злоумышленники задержаны при силовой поддержке спецподразделения КОРД. Нападающие — двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области», — сообщил глава нацполиции Иван Выговский, указав, что обстоятельства происшествия и мотивы совершенного преступления устанавливаются.

В ночь на субботу, 20 апреля, украинские полицейские остановили машину Suzuki Grand Vitara, в которой сидели двое мужчин в военной форме, для проверки документов. В какой-то момент мужчины открыли огонь по стражам правопорядка. Одного из правоохранителей с ранениями доставили в больницу, спасти второго не удалось. После происшествия нападавшие скрылись на машине.

Напавшие были военнослужащими одной из воинских частей Сухопутных войск Украины. Подозреваемых идентифицировали как Валерия и Виталия Василаке 1972 и 1998 годов рождения.