Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:54, 21 апреля 2024Бывший СССР

На Украине задержали открывших огонь по полицейским военнослужащих ВСУ

Нацполиция Украины: застрелившие полицейского в Виннице военные ВСУ задержаны

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), открывшие огонь по полицейским на блокпосту в Винницкой области, задержаны. Об этом сообщается в Telegram-канале Национальной полиции.

Уточняется, что мужчин задержали в Одесской области, им грозит пожизненное заключение.

«Злоумышленники задержаны при силовой поддержке спецподразделения КОРД. Нападающие — двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области», — сообщил глава нацполиции Иван Выговский, указав, что обстоятельства происшествия и мотивы совершенного преступления устанавливаются.

В ночь на субботу, 20 апреля, украинские полицейские остановили машину Suzuki Grand Vitara, в которой сидели двое мужчин в военной форме, для проверки документов. В какой-то момент мужчины открыли огонь по стражам правопорядка. Одного из правоохранителей с ранениями доставили в больницу, спасти второго не удалось. После происшествия нападавшие скрылись на машине.

Напавшие были военнослужащими одной из воинских частей Сухопутных войск Украины. Подозреваемых идентифицировали как Валерия и Виталия Василаке 1972 и 1998 годов рождения.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Швейцарии направила письмо Путину вскоре после его переизбрания. Что она написала?

      Оценен ущерб от климатических изменений

      В российском городе мужчина прострелил детскую комнату и едва не попал в ребенка

      Стало известно о пополнении рядов ВСУ за счет заключенных

      Расширение ударных возможностей ВС России оценили

      В двух регионах Украины решили построить дополнительные линии обороны

      Певица Глюкоза отказалась отдать Фадееву сценический псевдоним

      Латвия откажется от изучения русского языка в школах

      Россия обратилась к МИД Турции из-за ситуации с транзитом в Латинскую Америку

      Уроженка Москвы обыграла украинку в финале турнира WTA

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше