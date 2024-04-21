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15:48, 21 апреля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о продвижении Российской армии к Часову Яру

«Страна.ua»: ВС России закрепились в Богдановке и продвигаются к Часову Яру
СюжетМинобороны:

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Российская армия продвигается к населенному пункту Часов Яр. Об этом заявил офицер бригады «Рубеж» нацгвардии Украины Владимир Черняк, передает издание «Страна.ua» в Telegram.

«Российские войска достаточно существенно продвигаются на этом направлении. Бои уже происходят непосредственно в окрестностях города Часов Яр, которые были уничтожены еще год назад. Там нет каких-то жестких укреплений», — сказал он.

Черняк отметил, что бойцы Вооруженных сил России закрепились в Богдановке, а в окрестностях Ивановского, которое считают форпостом перед Часовым Яром, продолжаются бои. Он добавил, что постоянные удары российской авиации обеспечивают продвижение сухопутных войск к городу.

Ранее в апреле Минобороны России заявило, что подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Богдановка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В том же месяце телеканал CNN сообщал, что бойцы Вооруженных сил Украины назвали Часов Яр в ДНР ключевым рубежом, потеря которого в значительной мере повлияет на судьбу Донецка.

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