Пентагон: США передадут Украине боеприпасы в течение нескольких дней

США передадут Киеву боеприпасы со складов в Германии в течение нескольких дней после подписания закона о военной помощи. Сроки назвал представитель Пентагона, генерал Патрик Райдер, передает New York Times.

«У нас очень развитая логистическая сеть, которая позволяет нам перемещать снаряжение очень быстро, как мы делали это в прошлом», — сказал он.

Американские чиновники сообщили изданию, что боеприпасы доставят по железной дороге со складов Пентагона в Германии. Райдер также отметил, что в пакет может войти большое количество артиллерийских боеприпасов и зенитных ракет.

Отмечается, что поставки американского оружия из Европы координирует созданная в 2022 году «Группа содействия безопасности на Украине», которая действует в составе европейского командования Пентагона.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что принятый Конгрессом США законопроект о выделении нового пакета помощи Украине не изменит ситуацию на поле боя, Киев потерпит поражение.