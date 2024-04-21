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21:52, 21 апреля 2024Спорт

Определились финалисты Кубка Англии по футболу

«Манчестер Юнайтед» победил «Ковентри» по пенальти и вышел в финал Кубка Англии

Фото: Reuters

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ковентри» и вышел в финал Кубка Англии по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Лондоне на стадионе Уэмбли и завершилась победой манкунианцев в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилась со счетом 3:3. В составе победителей голами отметились полузащитник Скотт Мактоминей, защитник Харри Магуайр и хавбек Бруну Фернандеш. У клуба Чемпионшипа забили нападающий Эллис Симмс, полузащитник Каллум О'Хэр и форвард Хейджи Райт.

В финале «Манчестер Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити», который в 1/2 финала оказался сильнее лондонского «Челси». Матч состоится 25 мая.

В прошлом сезоне в финале также играли две команды из Манчестера. Тогда победителями стали «горожане».

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      Анастасия Борисова
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