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00:08, 21 апреля 2024Мир

США захотели отправить дополнительных военных советников на Украину

Райдер: США рассматривают возможность отправки военных советников в Киев

Администрация США рассматривает возможность отправки дополнительных военных советников в посольство в Киеву. Об этом сообщил газете Politico пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер.

По его словам, американские власти думают об отправке нескольких дополнительных советников для расширения отдела по вопросам военного сотрудничества в посольстве в украинской столице.

Райдер подчеркнул, что советники не будут выполнять военных обязанностей, а будут консультировать украинское правительство и вооруженные силы.

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      Марина Совина
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