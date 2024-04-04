США опровергли помощь Украине в использовании оружия

В Пентагоне заявили, что не помогают Киеву применять оружие за пределами Украины

Соединенные Штаты Америки не оказывают Киеву помощь в использовании поставляемого вооружения за пределами Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер во время брифинга.

«Помощь, которую мы оказываем Украине, предназначена только для того, чтобы они защищали свою суверенную территорию и возвращали себе суверенную территорию», — подчеркнул он. Райдер добавил, что США уделяют «особое внимание» тому, чтобы Украина имела возможность защитить себя.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишаются позиций на поле боя из-за бездействия Конгресса США в вопросе оказания помощи Киеву. Она добавила, что Конгрессу необходимо как можно скорее одобрить запрос Белого дома о дополнительном финансировании.