Уроженка Москвы обыграла украинку в финале турнира WTA

Уроженка Москвы Рыбакина обыграла украинку Костюк в финале турнира WTA

Представительница Казахстана Елена Рыбакина одержала победу над украинкой Мартой Костюк в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Шттутгарте. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 21 апреля, и продлилась два сета. Уроженка Москвы Рыбакина взяла верх со счетом 6:2, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час и 9 минут.

Четвертая ракетка мира Рыбакина завоевала третий титул на турнирах WTA в нынешнем сезоне. Костюк занимает 27-ю строчку в мировом рейтинге.

До 2018 года Рыбакина представляла Россию. В 2022-м она выиграла Уимблдон, в активе теннисистки выход в финал Australian Open-2023.