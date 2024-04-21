В ХАМАС представили реформу внутренней политики Палестины

Глава политбюро ХАМАС Хания представил реформу внутренней политики Палестины

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания представил план реформы внутренней политики Палестины. О нем он рассказал в интервью турецкому агентству Anadolu.

Как пояснил Хания, на первом этапе реализации плана необходимо реорганизовать Организацию освобождения Палестины (ООП), чтобы в нее могли быть включены все палестинские движения, а на втором этапе — создать независимое палестинское национальное правительство, которое займется восстановлением Газы.

Ранее глава политбюро ХАМАС заявлял, что хотел бы видеть Россию гарантом безопасности для Газы. Помимо нее в качестве желаемых стран-гарантов он также назвал Египет, Катар, Турцию и США.