В российском регионе шесть человек погибли в ДТП

В ЛНР шесть человек погибли при столкновении двух автомобилей

Шесть человек погибли, один пострадал при столкновении двух автомобилей в Славяносербском районе Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на автомобильной дороге Р-343 по «Луганск-Лисичанск» около поселка Желобок Славяносербского района. Водитель Mitsubishi Pajero выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем УАЗ.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Mitsubishi Pajero погибли. Помимо этого, водитель автомобиля УАЗ и трое пассажиров погибли, один пассажир УАЗ в тяжелом состоянии направлен в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

Ранее в Донецке танк переехал припаркованный автомобиль возле кафе «Петровское». В результате инцидента никто не пострадал.