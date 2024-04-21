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18:30, 21 апреля 2024Россия

В трех российских селах объявили срочную эвакуацию

В трех селах Курганской области объявили эвакуацию из-за подъема воды в Тоболе

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В трех селах Белозерского округа Курганской области объявили срочную эвакуацию из-за подъема воды в реке Тобол, передает «Интерфакс».

Telegram-канал «Курганская область официально» сообщил, что в районе села Белозерское уровень воды превысил отметку в 5,8 метра, а у села Памятное — приближается к четырем метрам.

«Нужно превентивно эвакуироваться жителям подтопляемой зоны в Белозерском округе — Белозерского, населенного пункта Иковское, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Гагарье, Охотино, Малый Заполой, Корюкино, Масляная», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что уровень воды в реке Ишим в Тюмени достиг исторического максимума. В настоящее время уровень воды в городе достиг уже 10,6 метра.

Также Моор писал в своем Telegram-канале, что заглушка не выдержала напор воды вблизи деревни Большой Остров в Ишимском районе Тюменской области.

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