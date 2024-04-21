Заглушка не выдержала напор воды вблизи российской деревни

В тюменской деревне заглушка не выдержала напор воды

Заглушка не выдержала напор воды вблизи деревни Большой Остров в Ишимском районе Тюменской области. Об этом написал губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

Как сообщил Моор, заглушка не выдержала напора воды на дороге, ведущей в деревню Большой Остров. «Сейчас здесь работают больше 150 спасателей. Для тяжелой техники отсыпали площадку высотой четыре метра», — говорится в сообщении. Губернатор добавил, что в настоящее время спасатели пытаются заблокировать трубу, выкладывая мешки с песком с внешней стороны насыпи.

Моор добавил, что ночь предстоит тяжелая, однако никто не опускает руки.

Ранее глава российского региона предупредил о наступлении максимального паводка в Тюменской области. Моор отметил, что уже поручил увеличить запас мешков с песком для укрепления насыпи.