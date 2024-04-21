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18:05, 21 апреля 2024Россия

Паводок в российском регионе достиг исторического максимума

Губернатор Моор: в Тюмени уровень воды в реке Ишим достиг 10,6 метра

Кадр: Telegram-канал «Александр Моор»

Уровень воды в реке Ишим в Тюмени достиг исторического максимума. Об этом сообщает губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале, докладывая информацию о паводке.

«Река Ишим продолжает обновлять исторический максимум», — говорится в сообщении губернатора. Моор отметил, что в настоящее время уровень воды в городе достиг уже 10,6 метра.

Губернатор добавил, что прирост замедлился. «Эти цифры никого не должны успокаивать. Сейчас важно не терять бдительность», — подчеркивает он.

Ранее власти Кургана призвали эвакуироваться живущих вблизи дамбы людей из-за роста уровня воды. В реке Тобол он составил 1015 сантиметров.

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      Алиса Удовик
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