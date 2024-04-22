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08:09, 22 апреля 2024Россия

19-летнюю дочь Кадырова наградили медалью

Дочь Кадырова Табарик наградили медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой»

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

19-летнюю дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Табарик наградили медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». Об этом сообщается на сайте мэрии города Грозный.

«Являясь учредителем компании "Ирс групп", Табарик Рамзановна проявила себя как инициативный и эффективный руководитель, стремящийся к высоким результатам на вверенном направлении», — говорится в сообщении.

В мэрии добавили, что под руководством Табарик Кадыровой в Чечне проводится работа по развитию предпринимательства и повышению инвестиционной привлекательности региона.

В феврале дочь главы Чечни Хадижат Кадырову назначили на должность первого заместителя руководителя администрации по взаимодействую с социальным блоком. Тогда же старшему сыну Кадырова Ахмату присвоили орден Кадырова.

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      Анастасия Шейкина
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