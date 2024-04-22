41-летняя Наталья Подольская показала фигуру в коротком топе и шортах

Певица Наталья Подольская показала фигуру в топе и шортах в спортзале

Российская певица Наталья Подольская показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

41-летняя исполнительница снялась напротив зеркала в спортзале в костюме, состоящем из топа на широких бретелях и укороченных шортов. При этом звезда продемонстрировала оголенный живот.

Кроме того, она надела белые кроссовки с золотыми вставками и чулки, собрала волосы в хвост и отказалась от косметики на лице.

По словам Подольской, она пришла на интервальную тренировку strong body.

Ранее в апреле Наталья Подольская вышла в свет в прозрачном платье. Под данный предмет гардероба певица надела комплект нижнего белья, состоящий из бюстгальтера, трусов и чулок.