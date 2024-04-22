Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:22, 22 апреля 2024Ценности

41-летняя Наталья Подольская показала фигуру в коротком топе и шортах

Певица Наталья Подольская показала фигуру в топе и шортах в спортзале

Фото: @nataliapodolskaya

Российская певица Наталья Подольская показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

41-летняя исполнительница снялась напротив зеркала в спортзале в костюме, состоящем из топа на широких бретелях и укороченных шортов. При этом звезда продемонстрировала оголенный живот.

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

Кроме того, она надела белые кроссовки с золотыми вставками и чулки, собрала волосы в хвост и отказалась от косметики на лице.

По словам Подольской, она пришла на интервальную тренировку strong body.

Ранее в апреле Наталья Подольская вышла в свет в прозрачном платье. Под данный предмет гардероба певица надела комплект нижнего белья, состоящий из бюстгальтера, трусов и чулок.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      «Надо было присматривать». На Украине признали ошибку в ситуации с летчиком-перебежчиком из России

      Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Алиева

      Украина стала мировым лидером по росту военных расходов

      В московском хостеле нашли мужчину с ножевыми ранениями

      Самолет с россиянами на борту вылетал из Хабаровского края и увяз в грунте

      Плавающие в озере гробы заметили в российском городе

      «Новое оружие Путина» попытались скопировать армии других стран

      Названы самые выгодные для инвестиций в жилье города России

      Сын Маслякова прокомментировал сообщения об уходе отца из КВН

      Российская волейболистка умерла в 21 год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше