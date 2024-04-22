Аэропорт Еревана перестал принимать и отправлять рейсы

Аэропорт Еревана не принимает и не отправляет рейсы из-за ремонтных работ

Аэропорт Звартноц в Ереване временно перестал принимать и отправлять рейсы из-за проходящих ремонтных работ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря авиагавани Лусине Могровян.

По ее словам, причиной задержки 12 рейсов, прибывающих в столицу Армении и вылетающих из нее, стал ремонт на участке взлетно-посадочной полосы. Отмечается, что он будет продолжаться до 13:30 по местному времени (12:30 мск).

В частности, задерживаются рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Венеции, Кишинева и некоторых других городов.

Российским туристам предсказали значительное увеличение стоимости авиабилетов за рубеж в летний период. По некоторым оценкам, цены на перелет за границу возрастут в среднем в три раза.