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11:17, 22 апреля 2024Путешествия

Аэропорт Еревана перестал принимать и отправлять рейсы

Аэропорт Еревана не принимает и не отправляет рейсы из-за ремонтных работ

Фото: Joxovurd / Wikimedia

Аэропорт Звартноц в Ереване временно перестал принимать и отправлять рейсы из-за проходящих ремонтных работ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря авиагавани Лусине Могровян.

По ее словам, причиной задержки 12 рейсов, прибывающих в столицу Армении и вылетающих из нее, стал ремонт на участке взлетно-посадочной полосы. Отмечается, что он будет продолжаться до 13:30 по местному времени (12:30 мск).

В частности, задерживаются рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Венеции, Кишинева и некоторых других городов.

Российским туристам предсказали значительное увеличение стоимости авиабилетов за рубеж в летний период. По некоторым оценкам, цены на перелет за границу возрастут в среднем в три раза.

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      Фариза Бацазова
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