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20:17, 22 апреля 2024Ценности

Анна Хилькевич объяснила решение подарить восьмилетней дочери роскошный BMW

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Российская актриса Анна Хилькевич объяснила решение преподнести восьмилетней дочери Арианне роскошный автомобиль. Ее интервью эстрадному артисту Павлу Воле в программе «Шоу Воли» доступно на Rutube.

Звезда популярного телесериала «Универ. Новая общага», которая подарила на день рождения наследнице машину марки BMW, рассказала, что реакция дочери была неоднозначной. «Когда мы сели в машину, она сказала: "Мама, а зачем мне машина?"», — призналась Хилькевич.

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Актриса уточнила, что у нее с супругом хорошее чувство юмора. «У родителей Арианны чувство юмора хорошее, интересное... Ну и у нас большая семья. Нам автомобили нужны. Ей, понятно, автомобиль не нужен. Я сказала: "А, не нужна? Ну ладно", — и забрала», — заключила знаменитость.

В декабре 2023 года Анна Хилькевич подарила восьмилетней дочери роскошный BMW. На размещенном видео был запечатлен автомобиль, украшенный новогодними гирляндами и огромным красным бантом. Кроме того, было видно, что салон транспортного средства оснащен кожаными креслами.

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      Екатерина Ештокина
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