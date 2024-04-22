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14:50, 22 апреля 2024Культура

Бикович раскрыл отношение к адаптациям «Холопа» в других странах

Бикович: съемки адаптаций «Холопа» в Монглии, Турции и Франции — это прекрасно

Кадр: фильм «Холоп»

Сербский и российский актер, звезда фильма «Холоп» Милош Бикович раскрыл свое отношение к съемкам адаптаций картины в других странах. Своим мнением он поделился в разговоре с ТАСС.

Артист назвал прекрасным тот факт, что во Франции, Монголии и Турции хотят снять адаптации проекта. По его словам, это говорит о высокой значимости российского кино на международном уровне.

«Это отлично, это говорит о том, что мы не только снимаем хорошее кино, но мы делаем еще и такие сюжеты, которые являются общечеловеческими и касаются всего мира», — поделился Бикович.

Ранее стало известно, что в Турции снимут адаптацию фильма «Холоп» режиссера Клима Шипенко. Отмечалось, что съемки проекта начнутся летом этого года, в июне, а главную роль в картине исполнит актер Керем Бюрсин, звезда сериала «Постучись в мою дверь», сыгравший в нем Серкана Болата.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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