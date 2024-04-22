Буданов поделился данными украинской разведки накануне СВО

Буданов: у ГУР в 2022-м были данные о начале СВО, но Зеленский им не поверил

О планах российского командования высадить десант в Гостомеле предупреждали президента Украины Владимира Зеленского в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США, а также в украинской разведке. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает издание «Обозреватель».

Буданов заявил, что незадолго до начала специальной военной операции (СВО) глава ЦРУ Уильям Бернс приезжал в Киев и передавал данные о планах российского руководства. По его словам, Зеленский посчитал эту информацию бездоказательной.

Также глава украинской разведки сообщил, что в его ведомстве тоже знали о готовящейся операции.

«Послушайте. Есть же истории, которые невозможно уже вычеркнуть. Кажется, в октябре мы первые публично сказали, что да, ситуация угрожающая, планируется так, так и так. Если поднимете архивные новости, то там была такая схема показана, на которой стрелочки были, как, куда, что должно пойти. Просто сверьте с тем, что в конце концов произошло», — сказал Буданов о высадке российских военных в Гостомеле.

На вопрос, передавалась ли эта информация президенту и каков был ответ, руководитель ГУР заявил, что не будет разговаривать на этот счет.

Ранее Кирилл Буданов оценил возможность потери Киева. По его словам, нет никакой угрозы со стороны России в этом направлении.