Бывший владелец «Спартака» назвал глупостью ситуацию с осужденным Промесом

Федун назвал глупостью потерю «Спартаком» арестованного в ОАЭ футболиста Промеса

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался об аресте в ОАЭ легионера клуба Квинси Промеса. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Федун назвал полной глупостью то, что красно-белые потеряли самого дорогого и титулованного игрока команды. «Зачем они его повезли в ОАЭ? Зачем? Знали, что есть уголовное дело», — добавил он.

29 февраля Промеса задержали на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что он попал в аварию и покинул место происшествия. Спустя две недели футболиста арестовали по запросу прокуратуры Нидерландов для возможной дальнейшей экстрадиции.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.