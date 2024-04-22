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13:40, 22 апреля 2024Бывший СССР

Военный эксперт высказался о тактике ВСУ после получения помощи США

Военный эксперт Глазунов: тактика ВСУ после получения помощи США будет прежней

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут изменить тактику на поле боя даже после получения военной помощи США, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о влиянии поддержки Вашингтона на обстановку в зоне боевых действий.

Никак она не изменится. Дело в том, что деньги особо не повлияют на ситуацию на фронте. Все дело в ресурсах — чтобы кто-то мог воевать этими деньгами, стрелять из пушек, ездить на танке, стрелять из автомата, должны быть люди

Олег Глазуноввоенный эксперт

«Это может чуть-чуть продлить военные действия, но ситуацию не изменит. Украина в любом случае проиграет — дадут деньги американцы, не дадут, военные действия все равно будут не в пользу Украины, просто чуть больше будет больше жертв и разрушений», — сказал он.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против.

Глава комитета Сената Конгресса США по разведке Марк Уорнер сообщил, что Вашингтон может возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели. В пакет помощи войдут в том числе дальнобойные ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS).

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ планируют бить ими в том числе по военным объектам на территории Крыма.

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