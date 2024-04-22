Девушки ведут здоровый образ жизни и показывают в соцсетях естественную красоту. Почему это лицемерно и даже губительно?

Модные тренды в соцсетях вспыхивают каждый месяц, а затем стремительно угасают. Однако один из них, так называемый Clean Girl Aesthetic, уже второй год остается в топах. На сегодняшний день количество просмотров TikTok-роликов с этим хештегом почти достигло 10 миллиардов. Почему на первый взгляд привлекательный здоровый образ жизни и естественная красота, которую пропагандируют последовательницы тренда, могут обернуться серьезными проблемами со здоровьем и психикой — разбиралась «Лента.ру».

Кто такая «чистая девушка»?

Согласно концепции, приверженцы эстетики — девушки, которые ведут здоровый образ жизни, придерживаются спокойствия в своих занятиях, поведении, одежде и макияже, потребляют только органическую пищу и регулярно занимаются спортом. Все эти привычки они демонстрируют в соцсетях: их аккаунты заполнены фотографиями без фильтров, на которых запечатлены зеленые смузи и авокадо-тосты, селфи из спортзала и после душа с маской на лице, минималистичные интерьеры и природные пейзажи.

Как будний, так и выходной день настоящей clean girl начинается рано утром с тщательного ухода за кожей под Lo-Fi-музыку, полезного завтрака с кофе на растительном молоке и занятия йогой или пилатесом. Важное правило — никакой спешки. В приоритете — чистота, порядок и комфорт. При этом на лице такой девушки — «макияж без макияжа», а ее волосы собраны в хвост или пучок. Одеваться она любит просто, но стильно: обычные голубые джинсы, белая футболка, вязаный кардиган или ветровка и кроссовки.

Фото: @candiceswanepoel

Все должно быть чисто и максимально просто. Как будто ты только что вышла из душа и без лишних усилий даришь миру свою естественную красоту. (…) Как будто каждый день недели — это суббота, а ты уже разбогатела и делаешь все, что хочешь Алина Мурадимова YouTube-блогерша

Как заметила YouTube-блогерша Алина Мурадимова, такой образ жизни ассоциируется с узким кругом далеко не бюджетных брендов: трикотажным домашним костюмом марки Ким Кардашьян Skims, косметикой марки супермодели Хейли Бибер Rhode, маслом для волос Gisou, феном Dyson, спортивным комплектом Alo и маслом для загара St Barth. А основной атрибут clean girl — минималистичные украшения из чистого золота.

За что в интернете критикуют clean girl?

По мнению пользователей соцсетей, беззаботную «чистую» жизнь могут позволить себе только обеспеченные девушки, у которых много свободного времени. В этом контексте они вспоминали о том, что в XIX веке на Западе слово «чистота» фактически было синонимом слова «богатство». Инфекционными заболеваниями, связанными с отсутствием гигиены, страдали представители низшего класса. По этой причине они представляли опасность для аристократии.

В то же время выглядеть как clean girl могут лишь молодые белые девушки с идеальной фигурой и без каких-либо проблем с кожей. Все остальные просто не вписываются в концепцию тренда. «Если вы не соответствуете эстетике clean girl, значит ли это, что вы грязная?» — с иронией писали в Twitter. При этом они отмечали, что концепция может быть хороша для ведения соцсетей, однако совершенно непригодна для обычной жизни, ведь поддерживать «идеальную картинку» круглые сутки невозможно.

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Таким образом, в тренде обнаружили расизм, эйджизм, фэтфобию и потворство классовому неравенству. «Эстетика "чистой девушки" показывает, что мы как общество все еще ищем способы укрепить иерархию и создать формы исключения. Когда-то бьюти-индустрия была связана с недоступными косметическими продуктами. На них тратили деньги, а время — на изучение техник макияжа. Теперь речь идет о том, чтобы тратить те же деньги и время на процедуры по уходу за лицом», — комментирует автор социальных эссе Риан Фин.

Почему clean girl могут быть только состоятельные девушки?

Обычные люди имеют ограниченный достаток, констатирует патопсихолог, специалист по кризисной психологии и поведенческому анализу Василиса Кулешова. Когда инфлюэнсеры транслируют с экрана необходимость купить дорогой крем, тренироваться несколько раз в неделю и завтракать лососем с авокадо, то сначала возникает восхищение и желание повторить подобный образ жизни. «Однако в конечном счете это оборачивается демотивацией: большинство женщин просто не могут себе этого позволить. А ведь еще нужно ходить на массаж и другие небесплатные бьюти-процедуры», — говорит она.

Мы живем в реальности, где нужно работать с 9 до 18 часов, и вечером нам остается лишь немного времени на семью, друзей или увлечения. Ни одна женщина, которая работает по такому графику, не будет тратить его на спортзал или бьюти-рутину с кучей пенок и тоников. Посвятить всю жизнь поддержанию образа clean girl можно только если у тебя нет ничего другого или если ты контент-мейкер.

В остальных случаях это невозможно и очень угнетает Василиса Кулешова психолог

Фото: Tatjana Baibakova / Shutterstock / Fotodom

Кулешова также напоминает, что и правильное питание, о котором идет речь в роликах, — достаточно затратная часть «эстетики». Цены на экотовары обычно в два-три раза выше, чем стоимость среднестатистической продуктовой корзины. «Да, здоровое питание может быть дешевым, но оно скудное: четыре вида гарнира и три вида мяса быстро надоедают. Плюс многие женщины готовят на всю семьи и им попросту сложно каждый раз разделять рацион», — комментирует эксперт.

Психолог также отмечает, что подобная диета подходит далеко не всем. Если у одного человека по физиологическим особенностям такая еда усваивается без проблем, то для другого она может стать причиной плохого самочувствия, кожных высыпаний и даже набора веса. Таким образом, повторяя за модным блогером, есть риск нанести вред своему здоровью.

Как тренды вроде clean girl разрушают самооценку?

Люди, которые смотрят эстетически привлекательные видео, становятся жертвами проекции: мол, я должен прилагать еще больше усилий, чтобы соответствовать тренду, утверждает Кулешова. Однако в процессе этой гонки они неизбежно сталкиваются с разочарованием. «Кому-то от природы даны пропорциональные ноги, тонкая талия, длинная шея, изящные черты лицо. А кто-то выглядит совсем иначе — и он по-своему красив», — подчеркивает она.

Со временем, видя в сети образ clean girl, обычная девушка обнаружит невозможность в нее превратиться. Но это связано не с ленью, а с тем, что она физически под это не подходит Василиса Кулешова психолог

Психолог заявляет, что сейчас — эпоха нарциссического расщепления. Инфлюэнсеры транслируют исключительно свой успешный результат, оставляя за кадром долгий путь к этому результату. Контент в первую очередь должен быть привлекательным — это обеспечит множество просмотров и популярность.

Фото: Beatriz Maldonado / Shutterstock / Fotodom

«Человек с заниженной самооценкой легко внушаем. Он не пропускает контент через фильтр собственных взглядов и легко принимает за чистую монету все, что происходит в соцсетях. Так он становится жертвой пропаганды недостижимого идеала, впадает в пучину разочарования и грусти», — рассказывает эксперт и добавляет, что при этом нельзя забывать про фотошоп: скорее всего, «чистые девушки» корректируют свои фотографии в приложениях перед публикацией.

Однако, по мнению Кулешовой, сегодня наблюдается положительная тенденция осознанности: «Мы стали избирательнее относиться к контенту и адаптируемся к идее, что нельзя безоговорочно верить соцсетям. В конце концов, человек с адекватной самооценкой сам выбирает то, что ему подходит».