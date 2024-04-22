Эксперт раскрыл отличительную черту вступающих в террористические организации

Востоковед Семенов: в ИГ вступают ради насилия, а не религиозных ценностей

В запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ) вступают люди, которые жаждут крови и любят насилие как таковое. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал востоковед, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов.

По словам эксперта, многим членам ИГ не интересен ислам, они не пойдут искать оправдание расправе над сотнями людей в Сунне или Коране. Большая часть из них не были в исламской среде и не соблюдали ее традиции. Они пришли в эту организацию ради насилия, а не из-за своих религиозных ценностей, подчеркнул Семенов.

«ИГ вообще заточено на определенную группу людей, которая жаждет крови и насилия. На тех, кто самоутверждается через такое радикальное проявление силы. Этот человек, может быть, вчера мог быть нацистом, а сегодня уже сторонник ИГ», — отметил он.

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