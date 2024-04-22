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18:12, 22 апреля 2024Наука и техника

Выпуск провальных чехлов для iPhone отменили

9to5Mac: Apple прекратила выпуск проблемных чехлов из экокожи для iPhone

Кадр: Andrew Clare / YouTube

Корпорация Apple прекратила выпуск проблемных чехлов из экокожи для iPhone и других гаджетов. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты медиа сослались на инсайдера под ником Kosutami, который заявил, что в компании отменили производство провальных чехлов FineWoven. FineWoven — бренд чехлов и аксессуаров для iPhone и прочих гаджетов, изготовленных их экокожи.

По словам инсайдера, вся производственная линия по выпуску аксессуаров была остановлена и демонтирована. Автор отметил, что Apple может наладить выпуск чехлов из других материалов — например, из искусственной замши, также известной как алькантара.

Аксессуары FineWoven появились осенью 2023 года в качестве альтернативы чехлам и ремешкам, изготовленным из натуральной кожи. В Apple заявили, что ради заботы об экологии решили полностью отказаться от натуральных материалов. Однако пользователи аксессуаров раскритиковали их из-за низкого качества.

В конце февраля компания Apple отреагировала на критику чехлов для iPhone, созданных из переработанных материалов. Представители корпорации заявили, что вся продукция под брендом FineWoven соответствует высоким стандартам компании.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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